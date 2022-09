Série : Netflix se penche sur les enfants bloqués dans une grotte

«Le Sauvetage de l’impossible» retrace en six épisodes les recherches effectuées pour retrouver de jeunes footballeurs coincés dans une grotte en Thaïlande, en 2018.

Après un film sur Amazon, autour de Netflix: la plateforme de streaming présente jeudi sa série sur le sauvetage périlleux de jeunes footballeurs coincés dans une grotte thaïlandaise en 2018, avant un documentaire avec le témoignage inédit des enfants en octobre. «Le Sauvetage de l’impossible» retrace en six épisodes d’une heure environ l’opération spectaculaire qui a permis d’exfiltrer douze garçons et leur entraîneur d’un souterrain inondé dans le nord de la Thaïlande.

Comme «Treize vies», le long métrage sorti en août sur Prime Video, l’intrigue s’ouvre par un match de foot entre les adolescents, qui prolongent leur temps ensemble par une visite à la grotte de Tham Luang. Surpris par la montée subite des eaux en raison de la mousson, ils ne ressortiront que 18 jours plus tard de cet enfer humide, au prix d’une mission de secours spectaculaire ayant mobilisé jour et nuit près de 10’000 volontaires locaux et étrangers, qui a tenu le monde en haleine.