Etats-Unis – Netflix s’empare d’un autre studio de jeux vidéo

États-Unis : Netflix s’empare d’un autre studio de jeux vidéo

La plateforme de streaming vidéo s’offre une troisième société de développement dans le secteur vidéoludique, Boss Fight Entertainment.

Et de trois pour Netflix! Après le studio californien Night School Studio («Oxenfree») et finlandais Next Games («Stranger Things: Puzzle Tales»), le populaire service de streaming de films et séries TV a racheté une nouvelle société de développement de jeux vidéo. La plateforme s’est offert le studio texan Boss Fight Entertainment, qui emploie 130 personnes et est connu pour son jeu de stratégie au tour par tour «Dungeon Boss» disponible sur les mobiles iOS et Android.