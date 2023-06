Netflix tire profit de la fin du partage de comptes

Netflix a connu un pic de 100’000 nouveaux inscrits entre le 26 et le 27 mai, aux États-Unis.

La stratégie de Netflix semble payer. Au lendemain du blocage du partage de comptes entre amis et proches, fin mai, la célèbre plateforme de streaming de séries TV et de films a connu un bond de nouveaux abonnés aux États-Unis, d’après les données du cabinet Antenna citées par le Wall Street Journal. Des chiffres qui dépassent ceux enregistrés au début du confinement lié à la pandémie de Covid-19 en mars et avril 2020.