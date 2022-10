Streaming : Netflix veut mettre fin aux partages d’abonnement

Partager son mot de passe et ses identifiants Netflix avec ses amis est une méthode répandue, notamment chez les jeunes, pour ne payer qu’un seul abonnement mensuel. Mais c’est bientôt fini. Le géant du streaming veut en effet resserrer la vis dès l’année prochaine. Lors de l’annonce de ses résultats du 3e trimestre mardi, le géant de la vidéo à la demande a annoncé son intention d’interdire le partage d’identifiants et de mots de passe.

Un test à 3 francs par mois

Perte importante

Il faut dire que pour Netflix, le partage de comptes représente une importante perte de gains d’autant qu’il doit faire face à la concurrence d’Amazon et de Disney. Et il planche depuis longtemps sur un moyen de récupérer cette perte de chiffre d’affaires. «Empêcher le partage débridé des mots de passe «représente un potentiel énorme en termes de revenus», a reconnu Jamie Lumley, analyste chez Third Bridge auprès de l’AFP. Mais il doute sur les chances de succès, aussi bien d’un point de vue technique que de celui des usagers réticents, ce qui a été observé lors des tests.