Football/Mercato estival 2022: Neuer prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2024

Manuel Neuer, gardien emblématique et capitaine du Bayern Munich, a prolongé son contrat d'une année, jusqu'en 2024, a annoncé lundi le club bavarois. Le contrat actuel de Neuer, 36 ans, s'achevait en 2023. Le champion d'Allemagne et le portier titulaire de la sélection allemande sont tombés d'accord pour le prolonger jusqu'en 2024.

«Manuel Neuer est le meilleur gardien de but du monde», salue le président du directoire du club bavarois, Oliver Kahn. Neuer, sélectionné à 109 reprises avec l'Allemagne, avait été transféré de Schalke 04 à Munich en 2011. Le gardien, qui a disputé 472 matches avec le club bavarois, a depuis remporté dix championnats, cinq coupes d'Allemagne et six supercoupes avec le FC Bayern.