Accidents en série: Neuf blessés en moins de 24 heures sur les routes du Luxembourg

Les conditions hivernales, le froid et les routes glissantes ont joué un vilain tour aux automobilistes, ces dernières heures au Luxembourg. Les secours ont été mobilisés en plusieurs endroits du pays pour venir en aide aux victimes, indique le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). Neuf blessés au total ont été à déplorer, précise le CGDIS. Dans l'ordre chronologique, une voiture s'est renversée vendredi vers 17h30 sur le CR101 entre Clemency et Messancy, faisant un blessé.