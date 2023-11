Neuf blessés en moins de trois heures sur les routes du Luxembourg

La fin d’après-midi et le début de soirée ont été émaillés de plusieurs accidents de la route, mercredi au Luxembourg. Selon le bulletin du CGDIS, ils ont fait en tout neuf blessés, en moins de trois heures.

Dans le détail, une personne a été renversée route de Longwy, à Luxembourg, vers 17h. Une collision entre deux voitures a fait un blessé sur le CR338 entre Rossmuhle et Heinerscheid (17h23). Un cycliste a été renversé rue de Luxembourg, à Bertrange (18h12).

Quelques minutes plus tard, un piéton s’est également fait renverser sur le boulevard Konrad-Adenauer, dans la capitale. Une collision entre deux voitures s’est produite vers 18h50 sur la N07 entre Mersch et Roost, avec un blessé supplémentaire à la clé. Un piéton a été renversé square Robert-Brasseur, à Luxembourg vers 19h05. Enfin, une collision entre deux voitures a fait trois blessés sur la N10, entre Stadtbredimus et Huttermühle, vers 19h35.