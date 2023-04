Délinquance en hausse: Neuf homicides au Luxembourg en 2022, «oui, ça inquiète»

À la première lecture, c'est évidemment un chiffre qui fait froid dans le dos. Neuf, comme le nombre de meurtres et assassinats perpétrés au Luxembourg sur l'année 2022. Dans le détail six assassinats, entendez avec un caractère de préméditation, et trois meurtres, homicides non prémédités. Selon les chiffres annuels de la délinquance présentés mercredi, c'est un total dramatiquement inédit pour le pays, loin des trois homicides enregistrés en 2021 et deux en 2020. «Oui, ça m'inquiète, même si c'est toujours dans la sphère privée», observe le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox.