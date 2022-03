Le Luxembourg aux JO d'hiver : Neuf participations et deux médailles d'argent

Le Luxembourg s'apprête à participer pour la 10e fois aux JO d’hiver. La première fois, c’était il y a 90 ans. Retour sur les résultats des sportifs grand-ducaux.

Mais celui qui a vraiment porté haut les couleurs du Grand-Duché est sans conteste Marc Girardelli. S’il ne termine que 9e de la descente et 20e du slalom géant en 1988 à Calgary au Canada, il offre ses deux premières médailles d’argent au Luxembourg en 1992 à Albertville : il termine 2e du Super G derrière le Norvégien Aamodt et finit 2e du slalom géant derrière l’Italien Tomba. Ce sont à ce jour les seules médailles décrochées par le Grand-Duché aux JO d’hiver. Deux ans plus tard à Lillehammer (Norvège), Girardelli rate de peu le podium en Super G (4e) et en descente (5e).