Neuf pays du monde ont la note parfaite, dont le Luxembourg

LUXEMBOURG/MONDE – Seul un petit cercle de pays bénéficie de la meilleure note possible auprès des trois grandes agences de notation, pour évaluer la capacité d'un État à rembourser sa dette. Le Grand-Duché en fait partie.

AFP

La possible perte du triple A des Etats-Unis, à la suite de l'avertissement émis mercredi par l'agence de notation Fitch, aurait surtout valeur de symbole à l'heure où un possible défaut de paiement pèse sur le pays en raison d'un blocage politique.

Une telle dégradation ne serait toutefois pas inédite et devrait avoir peu de conséquences sur la première économie mondiale, dont la dette est aujourd'hui très recherchée sur les marchés.

Qu'est-ce qu'un AAA?

Le AAA ou triple A correspond à la meilleure note attribuée par une agence de notation pour évaluer la capacité d'un État, d'une collectivité ou d'une entreprise à rembourser sa dette. Les trois principales agences dans le monde, S&P Global, Fitch et Moody's, utilisent un système de notation matérialisée sous forme de lettres, allant de AAA, la meilleure note possible, à C ou D pour les défauts de paiement.

Ces appréciations sont censées refléter la santé économique de ces acteurs: pour noter un pays, les agences évaluent la croissance, la dette, le déficit, les dépenses, les recettes fiscales... afin d'établir un diagnostic qui guidera les financiers dans leurs décisions d'investissement.

En conséquence, plus la note sera basse, plus les investisseurs seront tentés de réclamer un taux d'intérêt élevé pour prêter de l'argent à un Etat ou une entreprise, car sa dette sera considérée comme plus risquée.

Qui a encore une notation triple A?

Seul un petit cercle de pays bénéficie de la meilleure note possible auprès des trois grandes agences: l'Australie, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, Singapour, la Suisse et le Luxembourg. Quelques autres sont notés AAA par seulement une ou deux des trois agences: c'est notamment le cas des Etats-Unis, ou par exemple du Canada et de l'Union européenne.

AFP

Qui a perdu son triple A?

En Europe, plusieurs pays, dont la France, ont été privés du précieux sésame auprès des trois agences principales au lendemain de la crise financière de 2008. Pour la France, «c'était le saut dans l'inconnu», expliquait en mars dernier Anne-Laure Kiechel à l'AFP. Pourtant, après cette perte du triple A en 2012-2013, la France «n'a pas perdu d'investisseurs» sur sa dette, assure la fondatrice du cabinet Global Sovereign Advisory, spécialisé dans la stratégie économique des États.

«Ce n'est pas une bonne nouvelle» mais ce n'est «pas une catastrophe», avait d'ailleurs estimé le ministre des Finances de l'époque François Baroin.

Quelles conséquences d'une perte du triple A?

La perte du triple A est symbolique par le signal qu'elle envoie sur les marchés. Dans les faits, en cas de dégradation d'un cran, les États-Unis garderaient une note très favorable (AA+) qui ne ferait pas fuir les investisseurs car la dette américaine reste largement gage de confiance et un placement incontournable pour l'épargne mondiale.

«Le dollar est la monnaie de réserve mondiale» a rappelé Fitch dans ses conclusions mercredi, suggérant que les Etats-Unis continueront à trouver très aisément des acheteurs pour leur dette, bien que le taux d'intérêt pourrait un peu grimper. En 2013, cette agence avait déjà placé la note des États-Unis sous «perspective négative», signalant ainsi qu'elle n'excluait pas de l'abaisser. Mais ce n'avait pas été mis à exécution.

Fitch, qui note les Etats-Unis depuis 1994, et Moody's, depuis 1949, n'ont jamais dégradé la note américaine. Les Etats-Unis ont en revanche déjà perdu leur AAA avec l'agence S&P Global en 2011, ce qui limiterait la portée d'une dégradation par Fitch.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.