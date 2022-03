Névio Salciccia: des feux d'artifice aux jeux de café

LUXEMBOURG - Vainqueur d'un Award à Londres pour sa participation au développement d'un jeu de café, Névio Salciccia surfe sur la vague du succès. La crise, il ne connaît pas. Ou sinon la crise de migraine! Car l'homme, basé à Dudelange, fourmille d'idées et ne manque de les mettre en application si l'opportunité lui en est laissée. Et avec sa table «fun 4 four», le Luxembourgeois a frappé un grand coup.

Non seulement, il est reconnu par ses pairs mais en plus, l'écho auprès du grand public est des plus positifs. «J'ai lancé six tables lors des 24 h du handball. Elles ont tourné non-stop», se réjouit-il.

Le patron de Névio SARL planche déjà sur d'autres projets tout en commercialisant sa table de jeux de café. «Ça n'arrête pas dans ma tête», clame-t-il.