New Delhi veut «embellir» la ville en chassant ses chiens errants

New Delhi, qui compte des milliers de chiens errants, s’est lancée dans une vaste opération de réduction de leur nombre avant le sommet du G20 qu’elle doit accueillir en septembre. Selon l’OMS, près de 20 000 personnes meurent de la rage chaque année en Inde.

Depuis jeudi, les employés municipaux de la capitale indienne ont commencé à attraper des chiens errants, en utilisant des filets pour certains, afin de les transporter vers des centres de stérilisation. «Tous les chiens errants récupérés doivent être gardés», et ce «jusqu’à la fin du programme», selon l’ordre de la mairie.

La chasse aux chiens errants se concentre notamment autour des hôtels et des monuments touristiques comme le Fort Rouge.

Programme d’embellissement urbain

Cette lutte contre les chiens de rue s’inscrit dans un programme plus large d’embellissement urbain de la capitale indienne, depuis que l’Inde a pris la présidence du G20 l’année dernière.

Les autorités de cette mégalopole ultrapolluée de quelque 30 millions d’habitants ont ainsi détruit les bidonvilles illégaux construits dans le secteur où se tiendra le sommet et réaménagé les principales artères de la ville.

Les chiffres officiels les plus récents concernant le nombre de chiens de rue à New Delhi datent de 2012 : à l’époque ils étaient plus de 60’000.