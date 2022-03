New York des années 80 filmé à la Scorsese

James Gray puise dans sa jeunesse pour l'écriture de «We own the night».

C'est bien connu, la nuit est source d'inspiration, mais c'est également la nuit que les masques tombent, et que les individus sont poussés à des actes parfois barbares, qui ne sont en somme que le sombre reflet de l'âme. «We own the night», de James Gray, nous plonge dans le New York des années 80, où l'on retrouve le jeune Bobby (Joaquin Phoenix).

Chaque jour, l’affrontement entre la mafia russe et la police est de plus en plus violent, et face aux menaces qui pèsent contre sa famille, Bobby va devoir choisir son camp. Le film peut se vanter d'un beau casting et d'une photographie qui rappelle l'heure de gloire de Martin Scorsese, notamment dans «Goodfellas».