Attaque de pixels : New York détruit par les jeux vidéos rétro

La vidéo spectaculaire créée par Patrick Jean montre ce qui pourrait arriver si les jeux vidéos des années 80 se liguaient contre la ville de New York.

Pacman, Tetris, Arkanoid, Space Invaders ou Donkey Kong sont les protagonistes de la vidéo nommée «Pixels». Issu de l’imagination de Patrick Jean, du studio parisien d’effets spéciaux One More Production, le court-métrage fait actuellement le tour du web.

Dans cette séquence rythmée sur la musique «L.A. Trumpet» de Naive New Beaters, les héros pixelisés des jeux vidéos classiques des années 80 en 8 bit se mêlent tour à tour à la réalité de New York et portent leurs attaques de pixels sur la ville. Cette dernière est alors progressivement détruite et pixelisée à son tour. Le résultat est assez brillant.