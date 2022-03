New York: l’explosion ne serait pas terroriste

C’est ce qu’avance la Maison Blanche. L’explosion a eu lieu ce matin près de Times Square. Le quartier a été bouclé mais il n’y a pas eu de victime.

La légère déflagration survenue à 4h, heure locale, n'a fait pas de blessés, a indiqué un porte-parole du département de la police de New York.

La légère déflagration survenue à 4h, heure locale, n'a fait pas de blessés, a indiqué un porte-parole du département de la police de New York. Une enquête a été lancée pour déterminer les causes de l'explosion. On ignore si l'engin était artisanal, a dit ce responsable.