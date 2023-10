New-York: Un résident brille à la course de l'Empire State Building

«J'ai fait le tour du monde grâce à la course d'escaliers». Du Brésil au Vietnam en passant par Singapour, le Belge Omar Bekkali, résident au Luxembourg depuis 2020, s'attaque aux plus grandes tours du monde à l'occasion de courses où il avale des centaines de marches.

Mercredi soir, il participait pour la 10e fois à la plus prestigieuse d'entre elles, à l'Empire State Building, à New York, où il est venu à bout des 1 576 marches et des 86 étages d'une des tours les plus célèbres du monde en 12'13". La jolie septième place obtenue sur plus de 500 concurrents ne suffisait pas complètement au bonheur de l'athlète du CA Fola, qui a déjà décroché trois podiums sur une épreuve qu'il qualifie de «Saint-Graal» de la discipline.

Hygiène de vie irréprochable

«Au début, je faisais du 1 500 m sur piste ou des courses de 10 km et puis en 2009 j'ai vu un reportage sur cette épreuve à New York, rembobine Omar Bekkali. Ça m'a intrigué et je me suis inscrit. À l'époque, j'étais parti depuis la troisième ligne de départ et j'avais réussi à terminer 4e. Après ça, j'ai été contacté pour faire d'autres courses».

Chauffeur de bus chez Émile Weber depuis cinq mois, le Belge a une hygiène de vie irréprochable et s'entraîne beaucoup pour rester à 45 ans parmi les meilleurs de sa discipline. Deux dimanches par mois, il file à Bruxelles pour s'offrir des sessions d'entraînement à la Tour du midi, l'édifice le plus haut de Belgique. Mais il aimerait trouver un endroit pour s'entraîner au Luxembourg. «J'ai repéré une tour de 20 étages au Kirchberg, mais il faut que j'obtienne l'autorisation, explique l'athlète. Ça me permettrait de m'entraîner deux ou trois fois par semaine dans des escaliers».

De quoi se préparer dans des conditions optimales avant les premiers Mondiaux de la discipline qui se dérouleront le 19 novembre à Osaka, au Japon.