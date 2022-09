Voyage: New York, capitale du monde et machine à rêves

Arrondissement le plus peuplé de la ville avec plus de 2,6 millions d’habitants, le «borough» de Brooklyn échappe à l’agitation frénétique de son voisin Manhattan. Ce n’est pas un hasard si de plus en plus de New-Yorkais viennent s’y installer pour y trouver un peu de calme. Après avoir traversé le mythique Brooklyn Bridge à pied, une balade sur les hauteurs de Brooklyn Heights permet d’admirer l’impressionnante silhouette du Financial District.. On flâne dans le quartier branché de Williamsburg, prisé par les hipsters, et on s’émerveille dans les rues de Bushwick, dont les bâtiments sont sublimés par le street art.