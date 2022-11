Mondial 2022 : Neymar a déjà mis une 6e étoile sur son short

Réagissant à la polémique née d’un article dimanche du quotidien allemand à grand tirage Bild, qui taxait la superstar brésilienne d’arrogance, Richarlison a jugé «stupides» les personnes à l’origine de cette controverse. «Ce sont eux les arrogants. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu’ils le veuillent ou non», a déclaré l’attaquant de Tottenham, en conférence de presse au Grand Hamad Stadium de Doha, centre d’entraînement de la Seleçao pendant le tournoi.