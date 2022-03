Détente : Neymar au Portugal en mode supporter... de surf

La star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar, était jeudi au Portugal, pour soutenir son compatriote Gabriel Medina, qui disputait à Peniche (centre) la 10e et avant-dernière étape du championnat du monde de surf. Le footballeur a publié sur son compte Instagram une photo où on le voit poser aux côtés du surfeur de 24 ans, champion du monde en 2014, et actuellement en tête du classement de la World Surf League.