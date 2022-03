Real-PSG - «Neymar, c'est un guignol»: Un journaliste parisien pète un câble

Les déconvenues du PSG en Ligue des champions pèsent sur le moral des supporters ainsi que sur celui des journalistes. La «remontada» contre Barcelone en 2017, le «come back» de Manchester United en 2019 et désormais la punition du Real Madrid en moins de 20 minutes. Alors qu'il avait le match en main (0-1 à la 61e) et que la qualification se dessinait, le PSG a encaissé trois buts de Karim Benzema précipitant l'élimination du club de la capitale française.

Et le journaliste parisien de s'en prendre aux superstars du onze parisien: «Dans cette équipe, t'as deux stars qui sont payés des milliards (Neymar et Messi), un milieu de terrain (Verratti) qui encore ce soir était à ch*** et qui s'est fait donner la leçon