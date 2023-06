Football: «Neymar, dis-nous le prix de tes fringues!»

Getty Images via AFP

Neymar est bon public: la star du PSG, qui se trouvait du côté de Miami – en compagnie notamment de l’attaquant du Real Madrid, Vinicius Jr. et du Français de la Juventus Paul Pogba – pour assister aux actes 3 et 4 de la finale NBA entre le Heat et les Denver Nuggets (1-3 dans la série), est tombé sur un célèbre youtubeur américain dont le fonds de commerce est d’interviewer des célébrités.