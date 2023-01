«Neymar est le plus gros flop de l'histoire du foot»

Les supporters du PSG craignaient un relâchement post-Coupe du monde d'une partie de leurs stars. Les récentes contre-performances de leur équipe sont en train de confirmer leurs doutes. Battu à Rennes (1-0) avec un Neymar et un Messi fantomatiques dimanche, le club de la capitale française n'a plus que trois points d'avance sur le deuxième Lens.

Plus que le niveau de jeu, c'est également l'attitude des vedettes du club qui interroge. Déjà expulsé contre Strasbourg pour le match de reprise, le Brésilien a encore trouvé le moyen de s'embrouiller avec des adversaires contre Rennes. Échaudés par cinq saisons et demie faites de coups d'éclat, de blessures, de divorce et de réconciliation, plusieurs observateurs du PSG semblent ne plus du tout croire en la rédemption de Neymar.