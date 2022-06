Romance brésilienne : Neymar et Bruna sont fous amoureux

La compagne du footballeur du PSG a publié une série de photos pour célébrer la fête des amoureux au Brésil.

«Bonne première fête des amoureux à nous», a écrit Bruna Biancardi sur son compte Instagram, en publiant des photos de son couple en train de s'embrasser ou de s'enlacer, notamment à Paris, devant la tour Eiffel ou encore l'Arc de Triomphe. L'attaquant du PSG a également publié une photo à l'occasion de la fête des amoureux, qui se célèbre le 12 juin au Brésil et non le 14 février comme dans de nombreux pays.

Depuis qu'ils ont officialisé leur relation à la mi-avril, les deux tourtereaux ne se cachent plus. Si la saison du Brésilien a été plutôt compliquée, notamment à cause de problèmes physiques et de résultats sportifs décevants au niveau européen, tout lui sourit dans sa vie personnelle et il profite de ses vacances avant la reprise de l'entraînement prévu début juillet et une tournée au Japon.