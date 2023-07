Neymar veut rester au PSG «avec ou sans amour» des supporters

Neymar a déclaré qu'il espérait rester au Paris Saint-Germain et dans l'équipe nationale du Brésil, sur fond de rumeurs de départ du club français et après avoir semé le doute quant à son avenir international en raison de l'échec de la Seleçao au Mondial 2022.

«J'espère (ndlr: jouer cette saison) au PSG, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu'à présent personne ne m'a rien dit» sur un éventuel départ, a fait savoir le No 10 brésilien dans une interview diffusée mercredi sur la chaîne YouTube de l'influent journaliste sportif Casimiro Miguel. «Je suis serein, même s'il n'y a pas beaucoup d'amour entre les supporters et le joueur. Je serai là […] avec ou sans amour», a-t-il affirmé en riant, lors d'un entretien enregistré le 22 juin.

La Coupe du monde toujours en tête

Neymar a également assuré qu'il continuerait de porter les couleurs de l'équipe nationale brésilienne, après avoir laissé planer le doute à la suite de la défaite aux tirs au but de la Seleçao contre la Croatie en quart de finale du Mondial 2022 au Qatar. «Après la Coupe du monde, je n'ai pas voulu (ndlr: continuer), non pas à cause de la douleur d'avoir perdu, mais pour éviter que ma famille ne souffre, ça pèse beaucoup. Mais ils devront encore supporter ça», a-t-il ajouté dans un éclat de rire. «J'y ai repensé, car j'ai très envie» de remporter le titre mondial, que le Brésil n'a plus conquis depuis 2002, a expliqué Neymar.