«Il va falloir faire ta déclaration» : Neymar moqué au Brésil après la défaite de Bolsonaro

En ce début de semaine, Neymar Jr. a au moins reçu une bonne nouvelle. Le procès sur les irrégularités présumées ayant entouré son transfert au FC Barcelone en 2013 s’est achevé sur une volte-face du Parquet espagnol, qui a fragilisé considérablement l’accusation. Le Brésilien ne devrait donc pas être emprisonné ou avoir à payer une énorme amende. La dernière audience est donc intervenue après un coup de théâtre, le procureur Luis Garcia ayant annoncé vendredi «retirer l’accusation contre tous les prévenus et pour tous les faits»…

Mais le week-end passé, l’attaquant de la Seleçao a pris connaissance d’une mauvaise nouvelle venue de son pays. Au Brésil, il avait pris fait et cause pour le président en exercice Jair Bolsonaro et celui-ci a perdu de justesse l’élection présidentielle face à Lula. Il y a quelques semaines, le candidat de gauche avait notamment déclaré qu’en cas de succès, il saurait ce que le président sortant «a pardonné» à Neymar à propos «de sa dette» en impôt sur le revenu…