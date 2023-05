Neymar part fêter un titre, mais pas celui du PSG

Neymar plus occupé sur son téléphone qu'à regarder ses coéquipiers contre Lorient.

Malgré la crise interne, le PSG sera probablement champion de France. Un succès qui ne risque pas d'enflammer les foules, mais auquel participera en toute logique Neymar. Actuellement blessée, la star brésilienne a d'ores et déjà terminé sa saison, ce qui ne l'empêche pas d'avoir quelques obligations en termes de présence au club.

Mais une fois les jours de repos accordée, le N°10 a toute la liberté de sauter dans un avion pour faire la fête ailleurs. Une possibilité dont il ne s'est pas privé ce dimanche. Et pour cause, le FC Barcelone vient de glaner son 27e titre de champion d'Espagne. Toujours très attaché à la Catalogne, Neymar a été aperçu a l'aéroport avant de rejoindre ses ex-coéquipiers pour la fiesta du titre.

Pas certain que cette petite virée ne soit du goût des dirigeants parisiens, qui ont récemment sanctionné Lionel Messi pour un déplacement non-autorisé en Arabie saoudite.

Rejeté par les plus fervents supporters qui sont venus l'insulter devant chez lui et placé sur la liste des transferts – officieusement pour l'instant – le Brésilien ne semble plus vraiment avoir la tête à Paris. Rappelons également qu'il avait tenté de forcer son retour au Barça en 2017, ce qui avait entraîné un feuilleton médiatique sans précédent à cette période…