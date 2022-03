Mondial-2014 : Neymar porte déjà le Brésil

Le prodige du Barça avec un doublé, puis Oscar, ont permis à la Seleçao de battre la Croatie dans la douleur, jeudi soir, à l'Arena Corinthians de São Paulo.

Que ce fût dur pour le Brésil… Neymar a d'abord égalisé en première période avant de donner l'avantage aux siens sur un penalty généreusement accordé par l'arbitre japonais Yuichi Nishimura. Le numéro 10 de la Seleçao aurait probablement rêvé d'inscrire le premier but de ce 20e Mondial. Il n'en est pas passé loin mais le destin, si bienveillant avec lui, en avait cette fois décidé autrement en plaçant la Croatie en tête, contre toute attente. L'attaquant, formé à Santos et qui fait désormais les beaux jours de Barcelone, a alors pris les choses en main, avec autorité.

Son envie irrésistible de tout donner lui a joué des tours à la 27e minute quand un coup de coude à Modric lui a valu un carton jaune. Mais une minute plus tard, le génie a parlé: servi par Oscar, Neymar a profité d'un petit trou d'air dans la défense et a déclenché un tir du gauche à ras de terre, qui a d'abord filé entre les jambes de Lovren, avant de rentrer dans le but, avec l'aide du poteau. La Seleçao, grandissime favorite de son Mondial, égalisait (1-1) et pouvait enfin retrouver un peu de sérénité.

L'enfant-roi, joignant les deux mains pour former un cœur, se précipitait alors vers le banc brésilien qui s'était levé comme un seul homme pour saluer le but salvateur. Et au loin, au-dessus de São Paulo, alors que le ciel s'était soudainement chargé de nuages, jaillissaient des feux d'artifice. «J'espère aider mon équipe à atteindre notre rêve qui est de gagner la Coupe du monde», avait déclaré la veille Neymar, qui à seulement 22 ans, venait d'inscrire son 32e but en 50 sélections. Le 33e arrivait en seconde période et libérait tout un peuple. L'attaquant transformait un penalty accordé pour une faute discutable sur Fred (2-1, 71e), avant de sortir à la 87e minute, sous une ovation, remplacé par Ramires. Oscar donnait plus d'ampleur (3-1) au succès d'une équipe qui a pourtant tremblé.