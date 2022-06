Transfert : Neymar prêt à quitter Paris, Chelsea comme porte de sortie?

L'ère Neymar au PSG pourrait s'achever cet été. Plus vraiment en odeur de sainteté, le Brésilien est prêt à partir. Mais sans faire une croix sur sa rémunération colossale…

Trois ans après, le PSG s'apprête à vivre une nouvelle saga Neymar durant le mercato d'été, mais dans un contexte radicalement différent. D'après les information du Parisien, la star brésilienne est prête à quitter la capitale française. Décevant durant une bonne partie de la saison passée, critiqué pour son hygiène de vie douteuse, le numéro 10 n'est plus en odeur de sainteté du côté des dirigeants qatariens du PSG.

Le choix d'opter pour un projet moins «bling bling» après la prolongation de Kylian Mbappé pourrait signifier la fin d'une histoire contrastée entre le joueur acheté 220 millions d'euros (un record) au Barça en 2017 et le club parisien.

Interrogé sur l'avenir de Neymar, le président Nasser Al-Khelaïfi était resté volontairement ambigu. «Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées», avait-il répondu, insistant également sur les nouveaux profils désirés par le club: «On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Certains ont profité de la situation, maintenant c'est fini!».

Un contrat en béton

Des critiques à peine voilées contre celui qui était encore le joyau du club il y a un peu plus d'un an. En mai 2021, le PSG a prolongé Neymar jusqu'en 2025 avec deux années en option. Un contrat qui complique sans aucun doute le divorce à venir entre le PSG et le fantasque attaquant. Ce dernier ne serait que très peu enclin à laisser filer les 200 millions d'euros de salaire qui lui restent à percevoir.