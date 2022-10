Football : Neymar promet de dédier à Bolsonaro son 1er but au Mondial

L’attaquant superstar Neymar a réitéré samedi son soutien au président d’extrême droite Jair Bolsonaro en vue du second tour de la présidentielle au Brésil, le 30 octobre, et a promis de lui dédier son «premier but» à la Coupe du monde en cas de réélection. «Premier but: avec deux mains», a lancé Neymar en référence au «22», le numéro que les électeurs doivent indiquer pour voter Bolsonaro , qu’il mimerait avec les doigts pour célébrer son premier but au Mondial-2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), lors duquel le Brésil entre en lice le 24 novembre contre la Serbie. «La Coupe est proche. Ce serait vraiment merveilleux, Bolsonaro réélu, le Brésil champion et tout le monde heureux», a dit le No 10 de la Seleçao lors d’une transmission en ligne avec le président sortant, en campagne à Sao Paulo.