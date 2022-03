Football : Neymar reste incertain pour Paris SG – Real

À cinq jours du choc entre Paris et Madrid, en Ligue des champions, la superstar brésilienne a déclaré forfait pour la rencontre du week-end, contre Rennes.

«Tous les grands joueurs veulent jouer les grands matches. Il a l’expérience et la maturité pour se gérer, et canaliser son énergie, pour arriver dans les meilleures conditions quand il pourra jouer», a poursuivi l’Argentin. Le joueur «poursuit sa progression et son travail de reprise en partie avec le groupe et des compléments athlétiques adaptés», a précisé le PSG, dans son communiqué médical.