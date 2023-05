Neymar s'en prend à Mbappé, rien ne va plus au PSG

D'abord en publiant dans sa story Instagram une citation philosophique appelant à «mettre les gens dans la paix» au lieu de les «laisser vous mettre dans leur tempête», puis en likant une publication nostalgique du duo Neymar-Messi… au Barça. Selon L'Équipe , cette sortie est une manière de témoigner son soutien à son coéquipier argentin, suspendu deux semaines par le club pour un déplacement non autorisé en Arabie saoudite et un entraînement raté.

Neymar sur le départ?

Rien n'est moins sûr, alors que Neymar, «choqué» par la manifestation des supporters, n'écarte plus un départ du club parisien. Reste désormais à lui trouver un point de chute, ce qui devrait être compliqué considérant son salaire important (3,6 millions d'euros par mois), son contrat jusqu'en 2027 et ses blessures qui ne font que diminuer sa compétitivité sur le plan sportif.

Toujours selon L'Équipe, le PSG travaille actuellement sur un possible prêt avec option d'achat en Angleterre, en plus de s'atteler à renouveler l'effectif et à trouver un nouvel entraîneur. La ligne directrice a été fixée: davantage de Français ou de francophones et des joueurs plus complémentaires.