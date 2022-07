Football : Neymar sera jugé pour corruption un mois avant le Mondial

Le joueur brésilien sera jugé fin octobre, avec ses parents et deux anciens présidents du Barça, pour des irrégularités présumées lors de son transfert de Santos vers le club catalan.

La star brésilienne du Paris Saint-Germain Neymar sera jugée en octobre, à Barcelone, pour des irrégularités commises lors de son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013, un procès qui se tiendra à un mois du Mondial au Qatar. Ce procès aura lieu du 17 au 31 octobre, a indiqué mercredi la justice espagnole. Ney sera jugé aux côtés de ses parents et des anciens présidents du Barça Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell.

Tous sont accusés de «corruption» tandis que les deux ex-présidents du club devront également répondre d'un délit présumé d'«escroquerie». Un délit qui est aussi reproché au club de Santos et à son ancien président Odilio Rodrigues Filho, selon la décision de renvoi consultée par l'AFP. Le parquet a requis deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre de Neymar, qui avait assuré lors de l'enquête qu'il se contentait de jouer au foot et qu'il avait une confiance aveugle en son père, qui est aussi son agent.