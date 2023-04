Brésil: Neymar va de nouveau pouponner

Neymar et Bruna Biancardi vont avoir un bébé! Mardi, la star du football de 31 ans et l’influenceuse de 29 ans ont annoncé sur leur compte commun Instagram qu’ils attendaient leur premier enfant. «Nous rêvons de ta vie, nous planifions ton arrivée et savons que tu es ici pour compléter notre amour, et rendre nos jours encore plus heureux. Tu vas rejoindre une belle famille, avec un frère, des grands-parents, des oncles et des tantes qui t’aiment déjà beaucoup!» peut-on lire en légende d’une série de photos, où l’on voit la future maman dévoiler son ventre arrondi, dans les bras de son amoureux.