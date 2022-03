Football en France : Neymar va en boîte de nuit, le PSG le défend

L'entraîneur du club parisien a défendu son attaquant vedette, photographié le week-end dernier en train de faire la fête dans un établissement de région parisienne.

Neymar «est jeune, quand il a du temps hors du football, il peut profiter avec les amis qu'il a», a plaidé mardi l'entraîneur du PSG, Unai Emery, en réaction à une photographie du jeune Brésilien, samedi soir, dans une boîte de nuit en banlieue parisienne. «C'est un joueur qui a la responsabilité, après il est jeune, quand il a du temps hors du travail, il peut profiter», a déclaré Emery, mardi, à la veille de la réception du Celtic Glasgow au Parc des Princes en Ligue des champions. «Il est venu hier (NDLR: lundi) à l'entraînement et s'est très bien entraîné».

Le joueur étale régulièrement sa vie nocturne sur les réseaux sociaux, et ne cache pas un goût certain pour la fête. Mais c'est à la suite de la publication d'une photographie, par une boîte de nuit de Pierrelaye, dans le Val d'Oise, montrant le jeune Brésilien aux côtés du rappeur américain Tyga, qui a suscité cette question, mardi, sur l'hygiène de vie de l'ancien Barcelonais.

«C'est important de maintenir le niveau d'être dans la profession, mais c'est vrai que les jeunes ont aussi besoin d'être avec les amis», a encore déclaré Unai Emery, ajoutant que Neymar «a la responsabilité après de se reposer le dimanche, et il a été avec nous hier (lundi), et aujourd'hui et pour demain (mercredi) il est bien».