Football/France : Neymar va être présenté, les fans déjà devant l'hôtel

Au lendemain de son engagement pour cinq ans au PSG, Neymar doit donner une conférence de presse de présentation vendredi au Parc des Princes, à 13h30.

Boutique prise d'assaut

La ferveur commençait à monter à Paris dès jeudi, avec des dizaines de badauds et supporters guettant l'arrivée de la star à son hôtel parisien ou se rendant à la boutique du PSG, sur les Champs-Elysées, où se vendaient déjà des maillots floqués du N°10 et au nom de Neymar.

Deux cent vingt-deux millions d'euros: la somme versée par le club français au FC Barcelone, correspondant à la clause de cession du joueur, représente plus du double du précédent record de transfert, celui de Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United il y a un an pour 105 M EUR (hors bonus). Neymar devient aussi le deuxième joueur le mieux rétribué, derrière les 38 M EUR de Carlos Tevez en Chine, et surtout devant les deux monstres sacrés Cristiano Ronaldo (23,6 au Real Madrid) et Lionel Messi (20 au Barça).