Près de Paris: Neymar, ce voisin fêtard «irrespectueux» qui agace

Un anniversaire, ça se fête, et ne demandez pas à Neymar de faire semblant. Le footballeur brésilien du PSG est autant connu pour ses dribbles, ses simulations, que pour… les fêtes qu’il organise. Quand elles ont lieu dans les plus beaux endroits branchés parisiens, avec le gratin, ça donne lieu à de jolies photos. Mais quand le père de famille reçoit chez lui, dans sa villa de Bougival, près de la capitale française, ça irrite fortement le voisinage.

Il y a quelques jours, Neymar a (encore) marqué le coup pour son 31e anniversaire dans sa maison de cinq étages, où la star s’est installée dès son arrivée dans le championnat de France en 2017. Mais ça ne plaît plus au voisinage, qui échange via une conversation sur WhatsApp, comme le rapporte ce samedi Le Parisien. «Depuis 15h, c'est la java et c'est pas fini», alertait une habitante du quartier. Et ce n'est que neuf heures plus tard que les convives chantaient «Joyeux anniversaire» en brésilien. Du bruit depuis la maison mais aussi depuis «une tente plantée dans le jardin».