Phénomène : Leur nez double de volume pendant la grossesse

Dans la foulée de la prise de poids, doigts, jambes, pieds et chevilles ont tendance à enfler, durant la grossesse. La rétention d’eau et une mauvaise circulation sanguine en sont les causes. À cette liste, il convient d’ajouter… le nez! Eh oui, l’appendice nasal d’une femme enceinte peut doubler de volume. Ce phénomène est actuellement mis en lumière par un buzz sur TikTok.