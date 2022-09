Russie : Ni deuil national ni Poutine pour les funérailles de Gorbatchev

Mikhaïl Gorbatchev, décédé mardi soir à l’âge de 91 ans, a marqué l’Histoire en précipitant, malgré lui , la disparition de l’empire soviétique en 1991, alors qu’il essayait de le sauver avec des réformes démocratiques et économiques, mettant ainsi fin à la Guerre froide.

Les funérailles du dernier dirigeant de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev se déroulent samedi à Moscou , une cérémonie a minima à laquelle le président Vladimir Poutine n’assistera pas, signe de son héritage controversé en Russie. Grande figure politique du XXe siècle, Gorbatchev s’est éteint mardi soir à l’âge de 91 ans des suites d’une «longue et grave maladie», selon l’hôpital où il était soigné.

Il a marqué l’Histoire en précipitant, malgré lui, la disparition de l’empire soviétique en 1991, alors qu’il essayait de le sauver avec des réformes démocratiques et économiques, mettant ainsi fin à la Guerre froide. Salué en Occident comme un homme de paix, Gorbatchev est vu par beaucoup en Russie comme le responsable du déclassement géopolitique de Moscou et des années de crise politique, économique et morale qui ont suivi la chute de l’URSS.