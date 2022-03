Tennis de table – Ni Xia Lian et Sarah De Nutte s'offrent les vice-championnes d'Europe

On n'arrête plus Ni Xia Lian et Sarah De Nutte. La paire luxembourgeoise, qui a décroché le bronze lors des derniers championnats du monde à Houston (États-Unis), s'est encore illustrée ce mardi matin, lors du tournoi de Singapour. Ni Xia Lian et Sarah De Nutte se sont qualifiées pour les demi-finales, en éliminant la paire allemande Sabine Winter/ Nina Mittelham, vice-championne d'Europe en titre.