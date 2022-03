Sur Twitter : Niall Horan plus populaire qu'Harry Styles

Depuis qu'il s'est lancé en solo, le membre de One Direction gagne des followers par milliers. Au point de dépasser son collègue de l'ancien boys band.

C'est une petite révolution dans le monde des Directioners, les fans de One Direction. Niall Horan a désormais plus d'abonnés sur Twitter qu'Harry Styles, qui a toujours été présenté comme le leader charismatique du groupe et qui attirait tous les regards.