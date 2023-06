Idée de voyage: Nice, entre chaleur du Sud et bleu azur

Il y a les incontournables, comme la Promenade des Anglais et la Promenade du Paillon, une large artère verte et piétonne qui délimite les contours de la vieille ville. C’est à cet endroit qu’aiment flâner les Niçois, sur des bancs ou à même les pelouses. Cette grande allée passe par la splendide place Massena, nommée ainsi en l’honneur du maréchal napoléonien, enfant de la ville. Les damiers au sol s’intègrent bien au pied des grands immeubles rouges qui respirent la lumière.

Nombreuses petites rues

En redescendant, la vieille ville est à découvrir en errant dans les petites rues. À deux pas des larges et majestueuses promenades évoquées plus tôt, cette partie de la ville propose au contraire des ruelles très étroites et parfois sombres. Il est agréable de déambuler dans ce quartier très vivant, où les petits restaurants de bonne qualité s’enchaînent.

Musée en pagaille

Le cours Selaya, aux abords du vieux Nice, propose un marché coloré et typique. Fleuristes, maraîchers et même brocanteurs se côtoient dans un méli-mélo de bon goût. Un peu plus au nord, la place Garibaldi en impose. Le grand espace est cerné de bâtiments aux tons jaune ocre et traversé par le tram.