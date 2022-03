Deux mois après le drame : Nick Cannon bientôt papa pour la 8e fois?

Après avoir perdu son bébé de cinq mois d'un cancer en décembre, il semblerait que l'acteur et animateur américain soit sur le point de pouponner à nouveau, avec une autre femme.

Il avait également rendu hommage à la mère de l'enfant, Alyssa Scott, «la femme la plus forte que j'aie jamais connue». Quelques semaines avant le drame, il avait confié avoir décidé de rester célibataire pour se focaliser sur sa progéniture. L'homme de 41 ans est en effet père de sept enfants - de cinq mères différentes - dont quatre nés entre décembre 2020 et juin 2021. À en croire TMZ il aurait toutefois une nouvelle fois craqué.

Le site publie en effet des photos de l'ex de Mariah Carey à la gender reveal du top Bre Tiesi (récemment divorcé de la star de football américain Johnny Manziel) et il semblerait que les deux stars soient un peu plus que des amis... Ils étaient en effet tous les deux habillés de blanc et avaient des gestes attentionnés l'un pour l'autre, indique TMZ. Des doutes partagés par le site Page Six.