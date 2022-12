Aux Etats-Unis: Nick Cannon est à nouveau papa pour la… 12e fois!

Recording Academy's Black Music Collective, MusiCares And Universal Hip Hop Museum Host Hip Hop & Mental Health: Facing The Stigma Together

Jeudi 29 décembre 2022, Alyssa Scott a annoncé via une vidéo sur Instagram qu’elle avait accouché. La naissance a eu lieu le 14 décembre. «Nos vies sont changées à jamais. Zen (ndlr: premier enfant de Nick et Alyssa décédé 5 mois après sa naissance ) est dans chacune de mes respirations. Je sais que son esprit était avec nous dans la chambre ce matin-là. Je sais que de là-haut il nous regardait. Il m’envoie des signes chaque jour. Je m’accrocherai à ce souvenir pour toujours. Je me souviendrai du son de la voix de Nick disant «c’est une fille». Je me souviendrai du son de son cri lors de sa première respiration et de sentir son cœur battre contre le mien. Ma douce fille. Nous t’aimons Halo Marie Cannon», a posté Alyssa.