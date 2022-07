Aux États-Unis : Nick Cannon est papa pour la 8e fois

L'animateur américain et sa compagne Bre Tiesi ont accueilli un petit garçon et ont partagé l'accouchement et les premières heures de leur bébé.

Les parents ont gardé le secret de la naissance pendant presqu'un mois puisque leur petit garçon est né le 28 juin dernier. «Je l'ai fait. Un accouchement à domicile entièrement naturel, sans médicaments», a confié mardi Bre Tiesi sur Instagram. Avant de rendre hommage à Nick Cannon: «Cette expérience m'a changée pour toujours et je n'aurais pas pu rêver d'un partenaire plus incroyable et plus solidaire, je n'aurais pas pu le faire sans toi».

Elle a posté une longue vidéo de 11 minutes sur YouTube qui retrace les dix heures de travail jusqu'à l'arrivée de son bébé. La jeune femme a expliqué qu'il n'avait pas crié et qu'il avait eu besoin d'une assistance respiratoire à la naissance. Après ce qui leur a semblé une éternité, le petit a enfin poussé son premier cri.

C'est le 8e enfant de Nick Cannon avec cinq mères différentes: il a d'abord eu des jumeaux - un garçon et une fille - avec Mariah Carey, Moroccan Scott et Monroe, nés en 2011, un fils, Golden et une fille Powerful Queen avec Brittany Bell, ex-Miss Arizona en 2017 et 2020, puis encore des jumeaux - deux garçons - Zion et Zillion, le 14 juin 2021, issus de sa relation avec Abby De La Rosa et enfin Zen, le 23 juin 2021 avec Alyssa Scott. Le petit garçon, a été emporté par un cancer du cerveau en décembre dernier.

Et la famille devrait s'agrandir encore: début juin, l'animateur américain a laissé sous-entendre qu’il y avait encore «trois bébés» en route…