Naissances en pagaille : Nick Cannon pose (déjà) avec une autre femme enceinte

Un peu plus de deux mois après la naissance de son 8e enfant, l'animateur a pris la pose avec son ex... enceinte de leur 3e enfant. On s'y perd, alors on fait le point.

Et le 3e? Aller chercher du côté de ses ex semble désormais plutôt une bonne idée. Bingo! Abby De La Rosa, qui a mis au monde ses jumeaux Zion et Zillion il y a un peu plus d'un an, affiche elle aussi de jolies rondeurs.