Concert: Nick Cave, envolées cathartiques au Luxembourg

Au mois de mai dernier, Nick Cave avait la douleur de perdre son fils Jethro, âgé de 30 ans. Six ans plus tôt, un autre enfant du chanteur, Arthur Cave, mourrait accidentellement à l'âge de 15 ans en chutant d'une falaise à Brighton. Malgré des plaies à vif, l'artiste australien n'a pas évoqué ces drames lors de son concert organisé par L'atelier à la Rockhal, mardi soir.

Verbaliser eût été superflu, la souffrance transpire de sa musique. Rock comme cette entrée surpuissante sur scène, mélancolique au moment où sa voix de baryton se pose sur les notes de piano de «Bright Horses» et de «Waiting For You», deux extraits de «Ghostseen» (2019), la démonstration a été totale et la catharsis omniprésente.