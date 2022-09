US Open: Nick Kyrgios met Daniil Medvedev K.-O.

Nick Kyrgios et Daniil Medvedev n’ont évidemment pas pris de gants pour s’écharper, dimanche soir à New York. Mais pour le reste, la confrontation avait tout du combat de boxe. Puisque l’arbitre n’était pas habilité à arrêter le match, l’Australien s’est imposé par K.-O. en quatre sets (7-6 3-6 6-3 6-2) et 2h53. En mission, il semble capable d’aller au bout, deux mois après sa finale perdue contre Novak Djokovic à Wimbledon. Quant au Russe, il perd à la fois son titre et sa place de n°1 mondial - Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Casper Ruud se la disputeront.