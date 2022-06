Tennis – Wimbledon : Nick Kyrgios: «Oui, j’ai bien craché sur un spectateur»

L’Australien a encore fait des siennes lors de son premier tour gagné à Wimbledon, lundi.

Dans ces cas-là, de plus en plus fréquents, Kyrgios est particulièrement attendu devant les médias pour «débriefer» ses excès. L’occasion n’a pas été manquée de part et d’autre. Le 40e joueur mondial ne s’est pas démonté lorsqu’il a fallu s’expliquer, ajoutant une couche au passage. «J’ai craché en direction de l’une des personnes qui me manquait de respect, oui. Je n’aurais pas fait ça à quelqu’un qui me soutenait. Je suis confronté à la haine et à la négativité depuis longtemps. Il est littéralement venu au match sans vraiment soutenir personne, juste pour susciter le manque de respect».