Wimbledon : Nick Kyrgios s’offre le choc contre Stefanos Tsitsipas

L’Australien a triomphé du Grec (6-7 6-4 6-3 7-6) lors d'un match au 3e tour à Church Road.

L’image qui résume le mieux ce match: Stefanos Tsitsipas en discussion avec l’arbitre et Nick Kyrgios avec le superviseur.

Discussions, insultes, point de pénalité, public en fusion, et tennis de très haut niveau: le show Kyrgios était à son maximum et l'Australien est sorti vainqueur de cet affrontement pour retrouver l'Américain Brandon Nakashima (56e) en 8es de finale. Tsitsipas, finaliste à Roland-Garros en 2021 et trois fois demi-finaliste à l'Open d'Australie, n'avait jusque-là dépassé qu'une seule fois le premier tour sur le gazon de Wimbledon, en 2018 quand il avait atteint les 8es de finale.