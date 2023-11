Nicki Minaj regrette certaines de ses chirurgies esthétiques

Invitée du podcast «The Run-Through with Vogue» le 9 novembre 2023, Nicki Minaj s’est laissée aller à quelques confessions sur ses chirurgies esthétiques. Celle qui a récemment été visée par une plainte pour plagiat a révélé qu’elle regrettait certaines de ses opérations. «Je vous garantis que si vous changez quoi que ce soit sur votre corps et faites quoi que ce soit de chirurgical, vous allez – plus que probablement – regarder en arrière un jour et vous dire: ''J’étais bien comme j’étais''. Ça m’est arrivé», a confié la chanteuse de 40 ans.